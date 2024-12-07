Девушка пострадала в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Столкновение двух автомобилей – Lada и BMW – произошло у дома № 26 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
По словам очевидцев, водитель BMW может находиться в состоянии алкогольного опьянения.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадала 25-летняя девушка из Lada. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 декабря 2024
Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по делу об издевательствах в школе Пскова