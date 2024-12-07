Девушка пострадала в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове

20:46, 07 декабря 2024, ПАИ

Столкновение двух автомобилей – Lada и BMW – произошло у дома № 26 на Рижском проспекте в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По словам очевидцев, водитель BMW может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадала 25-летняя девушка из Lada. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.