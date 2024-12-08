Владимир Путин наградил многодетную семью из Псковской области медалью ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин удостоил многодетную семью из Псковской области медали ордена «Родительская слава». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Сергей и Надежда Беляевы из Псковской области.
Всего государственных наград удостоены многодетные матери и семьи из 18 регионов страны. Ранее семью Беляевых наградил медалью «Родительская слава Псковской области» Михаил Ведерников.
Отметим, около 250 млн рублей в этом году направлено на поддержку многодетных семей Псковской области.
Напомним также, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.
Владимир Путин наградил многодетную семью из Псковской области медалью ордена «Родительская слава»
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