Владимир Путин наградил многодетную семью из Псковской области медалью ордена «Родительская слава»

11:39, 08 декабря 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин удостоил многодетную семью из Псковской области медали ордена «Родительская слава». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правой информации.



Фото: скриншот с портала правовой информации



Фото: скриншот с портала правовой информации



За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Сергей и Надежда Беляевы из Псковской области.

Всего государственных наград удостоены многодетные матери и семьи из 18 регионов страны. Ранее семью Беляевых наградил медалью «Родительская слава Псковской области» Михаил Ведерников.

Отметим, около 250 млн рублей в этом году направлено на поддержку многодетных семей Псковской области.

Напомним также, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.