Около 250 млн рублей в этом году направлено на поддержку многодетных семей Псковской области

19:31, 06 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает серию совещаний в рамках активной работы над ключевыми статьями регионального бюджета на следующий год и в преддверии традиционного общения с фракциями. Посвящённая реализации мер поддержки многодетных семей в регионе встреча прошла в правительстве Псковской области сегодня, 6 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства Псковской области.

«Год семьи завершается, но те меры поддержки, те новые наработки, которые у нас появились, должны стать постоянными. На территории Псковской области у нас проживает более семи тысяч многодетных семей, в которых воспитывается свыше 26 тысяч детей. Объём мер поддержки постоянно увеличивается. В 2023 году это был 231 миллион рублей, в этом году – 250 миллионов рублей. На 2025 год запланировано 274 миллиона рублей», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, которые предусмотрены в рамках нового национального проекта по поручению президента России. Например, молодые семьи в сельской местности могут получить выплату в размере 300 тысяч рублей за третьего и последующих детей. Михаил Ведерников отметил, что регион планирует софинансировать эту программу.

Также предусмотрены выплаты для беременных женщин, обучающихся по очной форме, поддержка при оплате обучения детей и создание служб в женских консультациях для подготовки семьи к рождению ребёнка.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова сообщила, что на реализацию этих мер поддержки Псковская область получит более 170 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Мы сохраняем и увеличиваем пакет мер поддержки. И ещё один важный момент: Псковская область входит в число регионов, где каждый третий ребёнок – из многодетной семьи. Это явный тренд многодетности», – подчеркнула Вера Емельянова.

Михаил Ведерников обсудил с участниками встречи актуальные направления реализации региональных и федеральных мер поддержки материнства и детства, а также меры улучшения демографической ситуации в Псковской области.