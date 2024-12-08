Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Плюсском округе
Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи на специальной военной операции, прошёл в районном Доме культуры Плюсского муниципального округа. Об этом пишет газета «Плюсский край».
Перед присутствующими выступили Алексей Костин, Максим Манаенков (Псков) и артисты из Плюсского муниципального округа. Прозвучали народные песни, ретрошлягеры и современные хиты.
В рамках акции был организован сбор денежных средств, которые направят для оказания помощи военным, а также тёплых вещей, а те, кто умеет вязать, могли взять пряжу, чтобы потом связать носки для военнослужащих.
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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Фото: газета «Плюсский край»
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