Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Плюсском округе

Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи на специальной военной операции, прошёл в районном Доме культуры Плюсского муниципального округа. Об этом пишет газета «Плюсский край».

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Плюсском округе. Фото: газета «Плюсский край»

Перед присутствующими выступили Алексей Костин, Максим Манаенков (Псков) и артисты из Плюсского муниципального округа. Прозвучали народные песни, ретрошлягеры и современные хиты.

В рамках акции был организован сбор денежных средств, которые направят для оказания помощи военным, а также тёплых вещей, а те, кто умеет вязать, могли взять пряжу, чтобы потом связать носки для военнослужащих.

  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»
  • Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошел в Плюсском округе
    Фото: газета «Плюсский край»

Все неравнодушные жители района написали бойцам письма, которые скоро отправятся к адресатам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 декабря 2024

Новые знаки туристической навигации установили в Новоржевском округе
08 декабря 2024

Отпечатки человеческих рук 40-летней давности нашли на забетонированном полу в Красногородском районе
08 декабря 2024

Вековой юбилей празднует ветеран труда из Порховского округа Тамара Зинкевич
08 декабря 2024

Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт для посетителей на две недели
08 декабря 2024

Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Плюсском округе
08 декабря 2024

Ремонт Вехнянского дома культуры завершили в Новоржевском округе
08 декабря 2024

Приём заявок на премию «Народное признание» завершится сегодня
08 декабря 2024

Ведущие, диджеи, фотографы: как жители Пскова готовятся к новогодним корпоративам

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...