Благотворительный концерт в поддержку участников СВО прошёл в Плюсском округе

16:18, 08 декабря 2024, ПАИ

Благотворительный концерт в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи на специальной военной операции, прошёл в районном Доме культуры Плюсского муниципального округа. Об этом пишет газета «Плюсский край».

Перед присутствующими выступили Алексей Костин, Максим Манаенков (Псков) и артисты из Плюсского муниципального округа. Прозвучали народные песни, ретрошлягеры и современные хиты.

В рамках акции был организован сбор денежных средств, которые направят для оказания помощи военным, а также тёплых вещей, а те, кто умеет вязать, могли взять пряжу, чтобы потом связать носки для военнослужащих.



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»









Все неравнодушные жители района написали бойцам письма, которые скоро отправятся к адресатам.