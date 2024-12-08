Две сильнейшие вспышки произошли на Солнце сегодня

19:34, 08 декабря 2024, ПАИ

Две вспышки высшего класса Х и М произошли на Солнце сегодня, 8 декабря. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр мониторинга солнечной активности.

«В 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2», – сообщили представители центра.

Учёные оценили длительность такого явления: оно составило 13 минут.

Ранее сообщалось, что облачная погода, мокрый снег и гололедица ожидаются на территории Псковской области 9 декабря.