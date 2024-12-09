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Экономика

С инвестиционным потенциалом Псковской области ознакомились соотечественники из Германии и Латвии

Соотечественники из Германии и Латвии посетили Псковскую область, в том числе особую экономическую зону «Моглино», сегодня, 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент ПАИ. Гостей сопровождала уполномоченный при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская.

С инвестиционным потенциалом Псковской области ознакомились соотечественники из Германии и Латвии. Фото здесь и далее: ПАИ

Гости посетили особую экономическую зону «Моглино». Им рассказали о производственных площадках, а также компаниях-резидентах ОЭЗ.

С работой «Моглино» соотечественников познакомил заместитель руководителя службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Сергей Дутов. Он рассказал о востребованных направлениях работы ОЭЗ, а также о тех льготах, которые могут предоставить резидентам. Сергей Дутов подчеркнул, что одними из развивающихся кластеров являются полимерная и медицинская сферы.

Сергей Дутов

Также он заверил, что в регионе нацелены на взаимодействие с резидентами и плотную работу с ними. По его словам, также в области есть ряд учебных заведений, которые могут помочь готовить сотрудников для компаний. «Есть программы, которые на это направлены. Под запрос любого резидента мы можем готовить кадры», – подчеркнул он.

Кроме того, об инвестиционном развитии и тех льготах, которые готовы предоставить бизнесу в Псковской области, рассказала заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Пыхтина.

Одна из соотечественниц отметила для себя гостеприимство и развитую туристическую сферу Псковской области, а также работу ОЭЗ «Моглино».

«Особая экономическая зона «Моглино», на мой взгляд, очень привлекательная и может привлечь инвесторов. Для нас сейчас остаётся актуальным вопрос ввоза оборудования и привлечения рабочей силы. Сенсационным для меня стало развитие туристической сферы в Псковской области. Мы понимаем, что есть ряд экологических и туристических баз, которые становятся с каждым днём все более востребованными», – отметила она.

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