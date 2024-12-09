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Общество

Молодёжь на улицах Пскова рассказала о героях Отечества

Псковские «Волонтёры Победы» традиционно вышли на улицы, площади и скверы, названные в честь Героев Советского Союза и Героев России, в День Героев Отечества сегодня, 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по молодёжной политике.

  • Волонтёры Победы на улицах Пскова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Волонтёры Победы на улицах Пскова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Волонтёры Победы на улицах Пскова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Волонтёры Победы на улицах Пскова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Волонтёры Победы на улицах Пскова
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

На улицах Комдива Кирсанова и Байкова волонтёры раздавали листовки в виде писем-треугольников с информацией о герое, в честь которого названа улица.

«Такие акции нужны как волонтёрам, так и жителям города. В повседневной жизни мы не всегда придаём значение названиям улиц и тому, в честь кого они названы, а ведь это герои, которых помнит вся Россия. Вся работа центра сейчас направлена на молодёжь, чтобы донести до них истинную историю страны, в которой они живут», – отметила руководитель Псковского центра подготовки международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Алёна Доценко.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с сотнями псковичей почтил память защитников Родины.

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