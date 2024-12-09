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Псковский следователь совместно с участником СВО провели профилактический урок для школьников

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Пскову СУ СК России по Псковской области Ольга Вишневская и её супруг участник СВО Олег Вишневский посетили Гуманитарный лицей Пскова и пообщались со школьниками. Встреча прошла сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества и Международный день борьбы с коррупцией, сообщается в телеграм-канале «СУ СК России по Псковской области».

Фото: СУ СК России по Псковской области

Радиотелефонист взвода связи гвардии младший сержант Олег Вишневский рассказал школьникам о службе в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и участии в спецоперации. Олег Вишневский представлен к медалям Жукова и Суворова. Он рассказал школьникам, как на позиции разведывательного батальона попал под артиллерийский удар и вывел из строя ретрансляционные пункты радиостанций. Несмотря на обстрел, удалось устранить неполадки и настроить радиосеть, что позволило обеспечить управление в бою, связь с вышестоящим штабом и передать артиллерийским расчетам координаты вражеских позиций. Это помогло уничтожить военную технику и живую силу противника.

Следователь по особо важным делам Ольга Вишневская рассказала школьникам о таком явлении, как коррупция, о причинах её возникновения и методах борьбы с ней. На конкретных примерах обсудили понятие бытовой коррупции, чем она опасна и как стоит относиться к ее проявлениям в повседневной жизни.

Школьникам ответили на все интересующие их вопросы, в форме диалога обсудили, что такое мужество и храбрость, человечность и патриотизм. Ребята узнали, как военнослужащие в зоне СВО празднуют Новый год, и как дорога для них поддержка близких.

Ранее сообщалось, что государственными и ведомственными наградами России наградили 12 военнослужащих Псковского территориального гарнизона в День Героев Отечества.

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