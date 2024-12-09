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Псковских военнослужащих наградили в День Героев Отечества

Государственными и ведомственными наградами России наградили 12 военнослужащих Псковского территориального гарнизона сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«Наша страна сегодня отмечает День Героев Отечества. Мы отдаём дань уважения людям, чьи имена навсегда вписаны в историю. Героям Советского Союза, Героям России, кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия. И всем, кто защищает будущее нашей страны, кто сражается за справедливость и общечеловеческие ценности.

В истории Псковской земли много героев. От Александра Невского до Михаила Кутузова, от Матвея Кузьмина до Марка Евтюхина: в каждом поколении свои выдающиеся люди, которые защищали наше Отечество. Их подвиги до сих пор напрямую отражаются на наших судьбах, и именно поэтому мы храним и чтим их память.

Такие люди есть и сегодня. Сегодня наши главные герои – участники специальной военной операции, которые встали на защиту мира от падения в новую глобальную войну. Мы гордимся тем, что многие наши воины получили высшие награды, некоторые, к сожалению, посмертные.

Уважаемые военнослужащие, ваши подвиги определяют развитие нашей страны на десятилетия вперёд. Вся Псковская область гордится вами и вашими достижениями. Особую благодарность хочу выразить вашим семьям, родным, близким, которые за вас переживают, ждут вас, молятся за вас и помогают пройти все испытания», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на церемонии награждения государственными наградами в День Героев Отечества.

По указу президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, десяти военнослужащим присвоены ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (с мечами), четыре медали «За отвагу», медаль Суворова, медаль Жукова, две медали Нестерова.

Ещё двое военнослужащих за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью «За боевые отличия».

Награды военнослужащим вручил губернатор Михаил Ведерников.

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