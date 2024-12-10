День прав человека и животных отмечается сегодня

07:45, 10 декабря 2024, ПАИ

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека, сообщает calend.ru. Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека — документа, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Этот документ, принятый почти сразу же после Второй мировой войны, поправшей все возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов людей, стал первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах человека. Декларация включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.

Её переводят чаще, чем любой другой документ в мире: текст существует более чем на 570 языках, что свидетельствует об универсальном характере и масштабах распространения декларации. На её основе осуществлялась разработка других международных соглашений.

Кроме того, 10 декабря отмечается международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что все живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

«Всеобщая декларация прав животного» была представлена Международной лигой прав животных 23 сентября 1977 года в Лондоне, а 15 октября 1978 года торжественно провозглашена в Париже в здании ЮНЕСКО. Позднее, в 1990 году, по инициативе Международной лиги прав животных в неё были внесены некоторые изменения и дополнения.

Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо. Но и что человек обязан заботиться о восстановлении популяции разных видов животных на земле, а действия, ведущие к неоправданной гибели любого животного, являются преступлением против жизни.