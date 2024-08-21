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Общество

Новый терминал псковского аэропорта планируют построить в 2025 году

Строительство нового терминала аэропорта Пскова начнётся в 2025 году. Об этом шла речь на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и гендиректора «Новапорт Холдинг» Евгения Янкилевича.

​Новый терминал псковского аэропорта планируют построить в 2025 году. Фото: ПАИ

«Мы предлагаем построить хороший терминал прилета, разгрузить существующий терминал, перенести в терминал прилета международный сектор. Вполне возможно перенести штабные помещения. И полностью существующий терминал через капитальный ремонт привести в порядок», – сказал Евгений Янкилевич.

Он также отметил, что требуется не только капитальный ремонт помещений внутри аэропорта, но и реконструкция аэродрома.

«По аэродрому утром поездил. Понимаем, что нужно будет полностью обеспечить зимнее содержание аэродрома, подготовить предприятие по аэродромной технике. Аэродромная техника новая уже начинает поступать. Комплекс работ мы начнём с проектирования терминала прилета. Мы это все увяжем с проектированием привокзальной площади и дороги, с проектированием аэродрома. Закажем генплан, где будут показаны участки резервирования земли под строительство нового терминала», – подчеркнул гендиректор «Новапорт Холдинг».

По его словам, проектирование по данному вопросу можно осуществить в 2024 год, а в 2025 года уже выполнить строительство.

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