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Общество

Международный день гор отмечают сегодня

Международный день гор отмечают 11 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Праздник установлен решением 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Однако учредили праздник ещё раньше. Это произошло в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию.

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