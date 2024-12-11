Международный день гор отмечают сегодня
Международный день гор отмечают 11 декабря. Об этом сообщает calend.ru.
Праздник установлен решением 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.
Однако учредили праздник ещё раньше. Это произошло в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию.
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