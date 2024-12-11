Международный день гор отмечают сегодня

07:07, 11 декабря 2024, ПАИ

Международный день гор отмечают 11 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Праздник установлен решением 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Однако учредили праздник ещё раньше. Это произошло в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде и развитию.