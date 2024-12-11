Депутаты областного Собрания выражают соболезнования родным и близким Валерия Павлова

17:13, 11 декабря 2024, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания выражают глубокие соболезнования родным и близким экс-председателя Общественной палаты Псковской области, Почётного гражданина города Пскова Валерия Павлова.

«Сегодня наш регион и все мы понесли большую утрату – ушёл из жизни талантливый человек, достойный граждан своей страны, патриот малой родины, профессионал своего дела.

Валерий Фёдорович прожил яркую и насыщенную жизнь. Его профессиональные и человеческие интересы охватывали многие сферы жизни – писатель, деятель культуры, общественный активист, интеллектуал, весёлый и неравнодушный человек.

Валерий Павлов родился и всю жизнь прожил в Пскове. Автор множества книг и научно-популярных публикаций, тематика которых всегда связана с историей и культурой псковской земли. Почти два десятилетия был директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, возглавлял Общественную палату Псковской области первого, второго и третьего составов. Его энергия и знания всегда были направлены на созидание.

Добрую память и самые светлые воспоминания о Валерии Фёдоровиче мы навсегда сохраним в своих сердцах!» – выразили соболезнования в областном Собрании.

Напомним, бывший директор Псковского драмтеатра, экс-председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов ушёл из жизни после продолжительной болезни сегодня, 11 декабря.