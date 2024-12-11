Умер экс-председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов

14:56, 11 декабря 2024, ПАИ

11 декабря после тяжелой, продолжительной болезни, ушёл из жизни бывший директор Псковского драмтеатра, экс-председатель Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Союза писателей России.

«Это воистину невосполнимая утрата и для писательской организации, и для всей псковской культуры, - почеркнул председатель регионального отделения Игорь Смолькин. - Плодами его литературных трудов стали книги по истории Псковского театра, жизнеописания лучших людей искусства и культуры земли Псковской. Он - автор более 100 научно-популярных публикаций в центральных и региональных журналах и средствах массовой информации. Но главное - Валерий Федорович был настоящим другом, товарищем, всегда готовым прийти на помощь. Веселым, общительным, жизнерадостным - примером для всех нас, псковских писателей. Таким он и останется в нашей памяти».

Валерий Павлов родился в Пскове 2 февраля 1947 года. С 1991 года по 12 февраля 2009 года работал директором Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. В 2011 году избран секретарём Общественной палаты Псковской области, которую возглавлял до 2018 года.

Лауреат премий администрации области (1996, 1999 года), награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «Ветеран труда». Удостоен звания «Почётный гражданин Пскова».