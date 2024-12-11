Правительство Псковской области внедряет искусственный интеллект в работу государственного сектора

20:18, 11 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в деловой программе международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ключевым событием первого дня конференции стало пленарное заседание, посвящённое треку «Общество». На нём выступил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия должна стать лидером не только в создании, но и в применении искусственного интеллекта во всех сферах жизни. «Технологии искусственного интеллекта должны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития, укрепления обороноспособности страны, качественного развития экономики и социальных отраслей, государственного управления, роста инноваций», – сказал Владимир Путин.

В Псковской области для более быстрого и качественного обслуживания жителей планируется создать сервис ГосChat на основе нейросетевой модели GigaChat. Как отметили в пресс-службе правительства, благодаря технологическим решениям Сбера регион стал одним из первых, кто начал применять AI для оптимизации работы госорганов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о планах реализации проекта в два этапа.

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец также участвует в конференции и подчёркивает, что внедрение искусственного интеллекта – это не просто тренд, а необходимость.

«Искусственный интеллект доказал свою эффективность в бизнесе, теперь очередь за государственным управлением. ГосChat призван облегчить работу государственных служащих и обеспечить высокий уровень сервиса для жителей региона. Мы уверены, что применение искусственного интеллекта станет новым стандартом в предоставлении государственных услуг».

ГосChat должен помочь сотрудникам госсектора автоматизировать рутинные процессы: анализ документов, взаимодействие с правовой базой и подготовку справок. Интеграция сервиса с электронными системами документооборота и внутренними платформами правительства позволит эффективно распределять задачи между сотрудниками, учитывать их загруженность и квалификацию, что существенно сократит сроки выполнения работы и повысит качество принимаемых решений. Кроме того, система сможет дополнительно проверять соответствие документов актуальным правовым требованиям, повышая надёжность и прозрачность государственных процедур.

Проект имеет большой потенциал для дальнейшего развития и применения в различных областях, таких как оптимизация закупок, образование и другие социальные сферы. Его реализация открывает перспективы для повышения эффективности государственного управления и удовлетворения потребностей граждан.

Отметим, международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит в Москве с 11 по 13 декабря.