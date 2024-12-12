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Декоратор из Великих Лук рассказала о главных новогодних трендах этого года

Декоратор Юлия Львова рассказала в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский» о модных трендах новогоднего декора, пишет портал Luki News.

По её словам, самым стильным и оригинальным решением является украшение ёлки большим бантом.

«Суть тренда заключается в том, что можно обойтись без дополнительных украшений, используя только бант, гирлянды и ёлку», – пояснила декоратор.

Юлия Львова также рассказала о двух других современных тенденциях в новогоднем декоре – «диско» и «ледяной ёлке». Для создания «диско» понадобятся дождик, разноцветные шары, бусы и гирлянда. А для «ледяной ёлки» используются прозрачные акриловые украшения в виде сосулек и снежинок – это создаёт ощущение, будто над ёлкой прошёл ледяной дождь.

Ранее сообщалось, что дизайнер-декоратор Анна Ефремова поделилась своим видением новогоднего оформления.

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