Главные тренды в украшениях для дома на Новый год назвала псковский дизайнер

17:33, 04 декабря 2024, ПАИ

Главные тренды в украшениях для дома на Новый год назвала псковский дизайнер-декоратор Анна Ефремова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Очень модно – натуральность и минимализм, но ещё не все люди научились это воспринимать. Минимализм должен быть в форме, цвете, наличии игрушек. В основном актуально стекло, как будто это сосульки и вода, также модно, когда одни огни. Кроме того, в тренде всё природное – палки, шишки, ветки, особенно в этот год», – рассказала Анна Ефремова.

Такое оформление используют нечасто, потому что его не так сильно видно, отметила дизайнер-декоратор. «У нас люди воспринимают, когда много, ярко, бросается в глаза. Только тогда они говорят, что это именно то, что они хотели», – заметила она.

Кроме того, самые модные натуральные цвета – зелёный и коричневый, уточнила спикер.

«Тренд на натуральность уже был давно, просто до сих пор его никто массово не стал использовать. Уже в том году начался тренд – только огни гирлянды», – рассказала Анна Ефремова и отметила, что в основном для огней выбирают тёплый белый свет, который способствует созданию уюта и тепла в доме.

Помимо этого, актуальными являются композиции в вазе. Например, можно взять несколько вариантов настоящих веток ели, сосны и можжевельника, также добавить шишки и получится самодельная композиция. Лучше покупать однотонную вазу из керамики и стекла, заметила Анна Ефремова.

Также можно сделать венок: купить каркас и примотать ветки, а также украшения на леску или прозрачную верёвку.

Кроме того, в тренде банты и шары из бархата. А вот украшать ёлку в этом году лучше зелёными и коричневыми шарами, также можно добавить игрушки молочных оттенков, посоветовала дизайнер-декоратор.

«Чтобы у вас была модная ёлка каждый год, вы можете взять белые шары: неяркие золотые, а именно приглушенное белое золото. В любой год потом добавляете ленты, шары – и у вас каждый год будет как будто бы разная ёлка. Можно и каждый год менять», – сказала Анна Ефремова.

А вот антитрендом стали звёзды на верхушке ёлки, заключила дизайнер-декоратор.