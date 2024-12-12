Александр Котов поздравил псковичей с Днём Конституции России

09:57, 12 декабря 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона с Днём Конституции России, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Конституция России – особый документ, в котором одинаково важны и буква, и дух закона, подчеркнул Александр Котов. «Это не просто свод юридических норм, Конституция отражает российскую идентичность – на каком историческом фундаменте построено наше государство, каких общих ценностей придерживается наше многонациональное общество, какой путь развития выбирает наша страна», – заметил он.

Отражение прошлого, настоящего и будущего России наделяет Конституцию огромным объединяющим и созидательным потенциалом, подчеркнул спикер областного Собрания. «Руководствуясь конституционными принципами, мы, граждане России, строим свою судьбу и судьбу нашего суверенного Отечества», – отметил Александр Котов и поздравил всех с праздником.