День Конституции отмечается сегодня в России

07:19, 12 декабря 2024, ПАИ

День Конституции Российской Федерации отмечается сегодня, 12 декабря, пишет calend.ru.

В 1993 году в этот день по итогам всенародного голосования была принята российская Конституция.

Конституция - это основной закон государства, который является ядром всей правовой системы России и определяет содержание и смысл других законов.

Со времени первого принятия в Конституцию были внесены несколько поправок. Одни из последних заключаются в том, что президент России избирается на шесть лет, а не на четыре, а также что Государственная Дума избирается на пять лет, а не на четыре года.

Более десяти лет День конституции был официальным выходным. Но в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, которые изменили праздничный календарь России и отменили выходной в День Конституции. С июля 2005 этот праздник является памятной датой России.

При этом 12 декабря в России проходят различные мероприятия в честь Конституции. В частности, в образовательных и культурных учреждениях проходят уроки правоведения, тематические презентации и выставки, «круглые столы» праздничные концерт, митинги, массовые акции, флешмобы и другое.