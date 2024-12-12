В Пскове не планируют объединять местный футбольный клуб и спортшколу «Стрела»

14:55, 12 декабря 2024, ПАИ

В Пскове не планируют объединять футбольный клуб «Псков» и спортшколу «Стрела», заявила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Хочется сказать из первых уст, что их объединение не планируется. Проводились рабочие совещания, которые были интерпретированы совершенно в другом ключе. Умышленно была запущена информация, которая не является достоверной», – сказала Галина Овсова.

С заинтересованными лицами проводились совещания, которые были направлены на разработку концепции поддержки футбола в целом, пояснила спикер. «До этого совещания мы рассматривали разные варианты с точки зрения эффективности, в том числе и использование бюджетных средств. Узнавали мнение и директора футбольного клуба «Псков», и директора спортшколы «Стрела». Разговаривали с футбольным сообществом, тренерами и так далее. Та информация, которая была в итоге преподнесена и взбудоражила футбольное сообщество, не является достоверной. Мы нацелены на выстраивание понятной системы поддержки футбола в Псковской области, и в том числе на то, чтобы дети спортивной школы «Стрела» участвовали в Юношеской футбольной лиге. До сих пор этот вопрос находится в работе. Мы не получили конкретных предложений, которые планируем учитывать от заинтересованных лиц по понятной системе поддержки футбола», – пояснила она.

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