Дмитрий Шахов провёл для псковских студентов урок о правах человека

15:12, 12 декабря 2024, ПАИ

Урок, посвящённый правам человека и традиционным семейным ценностям, провёл для студентов ПсковГУ уполномоченный по правам человека в Псковской области, кандидат юридических наук Дмитрий Шахов. Мероприятие прошло сегодня, 12 декабря, в День Конституции РФ. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов выступил перед студентами совместно с помощником руководителя регионального СУ СК России Николаем Федюниным. Они рассказали студентам о процессе принятия Всеобщей декларации прав человека и как на это повлияли Первая и Вторая мировые войны, а также о том, что этот документ стал катализатором системы защиты прав во всём мире.

Дмитрий Шахов также остановился на содержании Конституции РФ и подчеркнул особую её роль в обеспечении и защите прав человека и гражданина, в том числе рассказал о новых её статьях, посвящённых государственной защите семьи, материнства и детства. Вместе с этим уполномоченный по правам человека в регионе привёл примеры из своей профессиональной деятельности.

Всем, кто принял участие во встрече и активно отвечал на вопросы, вручили памятные подарки.

Отметим, что мероприятие было организовано совместно с руководством СУ СК России по Псковской области в рамках всероссийского единого урока «Права человека». Он проходит уже седьмой год по предложению уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и при поддержке Министерства просвещения РФ.