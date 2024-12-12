Искусственный интеллект применяют в псковской инфекционке для диагностики поражения лёгочной ткани

19:14, 12 декабря 2024, ПАИ

В работу Псковской областной инфекционной клинической больницы внедрён искусственный интеллект. ИИ помогает оценивать поражение лёгочной ткани, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Данная методика позволяет врачам-рентгенологам учреждения исключить ошибки при оценке поражения лёгочной ткани во время проведения компьютерной томографии.

Искусственный интеллект может оперативно самостоятельно распознать патологию органов грудной клетки, определить процент поражения лёгочной ткани, что значительно облегчает работу врачей, добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что правительство Псковской области внедряет технологии искусственного интеллекта в работу государственных учреждений. Сервис ГосChat запланировано внедрить в работу госсектора Псковской области в два этапа.