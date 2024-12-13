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Общество

Потребность в кадрах в Псковской области выросла на 15%

Потребность в кадрах в Псковской области в конце нынешнего года выросла на 15 % по сравнению с концом 2023 года. Перед Новым годом работодатели разместили более 3,7 тысячи вакансий, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Изображение: hh.ru

Также в 2024 году наниматели искали сотрудников чаще, чем в прошлые годы. Так, кадровый спрос в этом году по сравнению с 2022 годом вырос на 42 %, а с 2021 годом – на 22 %.

Первое место по числу новых рабочих мест и спросу у псковского бизнеса заняли исполнители сферы продаж – начиная с кассиров и заканчивая менеджерами. За последний месяц местные компании искали более тысячи таких специалистов. А если сравнивать с 2023 годом, спрос на профессионалов в этой области вырос на 14 %. Для рабочих разных специальностей, которые оказались на втором месте по востребованности, работодатели разместили более 930 объявлений. Тройку лидеров по поиску сотрудников перед Новым годом замкнули кадры производственного сектора, запросы по поиску которых составили 640 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч псковичей находятся в поиске работы перед Новым годом, что на 37 % превышает показатель прошлого года.

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