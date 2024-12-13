Продолжается приём заявок на конкурс лучшего новогоднего оформления территорий Пскова

14:42, 13 декабря 2024, ПАИ

Продолжается приём заявок на конкурс «Лучшее новогоднее оформление территорий города Пскова», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова



Фото: пресс-служба администрации Пскова









В конкурсе могут участвовать не только представители социальных учреждений, объектов торговли, сервиса и услуг, объектов гостиничного и ресторанного бизнеса, но также и обычные горожане, которые проявили активность и украсили свои окна, балконы и дворы.

Заявки на участие в конкурсе с приложением фото- и видеоматериалов принимают по электронной почте konkurs@pskovadmin.ru с 1 по 25 декабря. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8 8112) 29-10-67.

«Многие граждане присылают на почту только фотоматериалы без какой-либо дополнительной информации. Такие заявки мы, к сожалению, принять не можем», – подчеркнули организаторы.

Заявка должна быть оформлена по установленной форме, которая отличается для юридических и физических лиц, уточнили в администрации.

Оценивать новогоднее оформление организаций и предприятий будет экспертное жюри, а победителя среди жителей в номинации «Народное признание» выберут сами псковичи с помощью интернет-голосования.

Кроме того, самые активные жители города и организации будут отмечены в различных номинациях.

Итоги конкурса подведут в январе. Победителей, занявших призовые места в конкурсе, наградят благодарственными письмами и подарками.

Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.