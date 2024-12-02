Псковичей приглашают принять участие в конкурсе новогоднего украшения окон и витрин

22:07, 02 декабря 2024, ПАИ

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города Пскова в преддверии новогодних и рождественских праздников объявлен конкурс «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий среди объектов предпринимательской деятельности, социальной сферы, а также жилых домов и территорий – 2024/2025». О подробностях участия в конкурсе, составе жюри и призах рассказала начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова Наталья Васильева в эфире программы «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«У нас в этом конкурсе запланировано семь номинаций. В частности, «Лучшее новогоднее оформление нестационарных торговых объектов», «Оформление предприятий сферы торговли» (как в отдельно стоящих зданиях, так и в пристроенных помещениях). Также определят лучшее новогоднее оформление объектов гостиничного, ресторанного и общественного питания: это и гостиницы, отели, и рестораны, кафе. Соцобъекты, образовательные, учреждения культуры и здравоохранения также участники конкурса. Стать конкурсантами могут и крупные торговые объекты. Ещё одна интересная номинация – «Народная инициатива»: за лучшее оформление окон, балконов многоквартирных домов и дворовых территорий», – сказала Наталья Васильева.

Она также отметила, что оформление объекта должно быть обязательно на новогоднюю тему: это может быть световое оформление или украшение прилегающей территории. Участие в конкурсе могут принять граждане РФ, юридические лица, которые осуществляют деятельность на территории Пскова, индивидуальные предприниматели и самозанятые. В каждой номинации будут определены победители, которые займут первое, второе и третье места. Призёры конкурса традиционно будут награждены благодарственными письмами, призами и подарками.

По словам гостьи эфира, уже утверждён состав конкурсной комиссии. Помимо представителей администрации и её структурных подразделений, в него войдут представители Торгово-промышленной палаты, Фонда инвестиционного развития Псковской области, центра «Мой бизнес», «Опоры России».

Приём заявок будет проходить с 1 по 25 декабря по электронной почте konkurs@pskovadmin.ru. Подробности здесь. Для участия к заявке необходимо прикрепить не менее шести фотографий украшенного объекта и видеоматериалы.