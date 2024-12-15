Законопроекты о защите детей от вейпов рассмотрят в Госдуме на следующей неделе

09:45, 15 декабря 2024, ПАИ

Законопроекты, которые направлены на защиту детей от использования кальянов, вейпов и табачных изделий, рассмотрят в Государственной Думе на следующей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такие продукты негативно влияют на здоровье и могут привести к серьёзным заболеваниям.

Володин также подчеркнул, что предлагаемые законопроекты предусматривают значительное ужесточение ответственности за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за продажу устройств для их потребления или сырья для производства.

Ранее псковский нарколог рассказал о последствиях курения вейпов детьми.