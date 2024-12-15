Законопроекты о защите детей от вейпов рассмотрят в Госдуме на следующей неделе
Законопроекты, которые направлены на защиту детей от использования кальянов, вейпов и табачных изделий, рассмотрят в Государственной Думе на следующей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что такие продукты негативно влияют на здоровье и могут привести к серьёзным заболеваниям.
Володин также подчеркнул, что предлагаемые законопроекты предусматривают значительное ужесточение ответственности за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также за продажу устройств для их потребления или сырья для производства.
Ранее псковский нарколог рассказал о последствиях курения вейпов детьми.
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