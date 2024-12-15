17 рабочих дней ждёт россиян в январе

14:13, 15 декабря 2024, ПАИ

Сколько продлятся новогодние праздники, а также сколько дней в январе будут рабочими, рассказало РИА Новости.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с воскресенья, 29 декабря 2024 года, и заканчиваясь средой, 8 января 2025 года, включая оба этих дня.

Всего в январе 2025 года из 31 дня 14 – выходные и праздничные: восемь из них относятся к новогодним каникулам, а ещё шесть – это субботы и воскресенья. Работать же россиянам предстоит 17 дней.

Также отметим, что, согласно законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то нерабочий день переносится на следующий рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ, в новогодние каникулы дни, которые выпадают на выходные, будут перенесены: 4 января (суббота) перенесут на 2 мая (пятница), а 5 января (воскресенье) – на 31 декабря (среда).