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Общество

17 рабочих дней ждёт россиян в январе

Сколько продлятся новогодние праздники, а также сколько дней в январе будут рабочими, рассказало РИА Новости.

Фото сгенерировано нейросетью

Новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с воскресенья, 29 декабря 2024 года, и заканчиваясь средой, 8 января 2025 года, включая оба этих дня.

Всего в январе 2025 года из 31 дня 14 – выходные и праздничные: восемь из них относятся к новогодним каникулам, а ещё шесть – это субботы и воскресенья. Работать же россиянам предстоит 17 дней.

Также отметим, что, согласно законодательству, если праздничный день совпадает с выходным, то нерабочий день переносится на следующий рабочий день. В соответствии с постановлением Правительства РФ, в новогодние каникулы дни, которые выпадают на выходные, будут перенесены: 4 января (суббота) перенесут на 2 мая (пятница), а 5 января (воскресенье) – на 31 декабря (среда).

Ранее россиянам напомнили, что работа в новогодние праздники должна оплачиваться в двойном размере независимо от того, на какой системе отплаты труда находится человек.

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