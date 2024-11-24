Рабочая суббота и 2 + 9: сколько дней продлятся новогодние выходные

14:31, 24 ноября 2024, ПАИ

В 2024 году новогодние выходные начнутся в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно. Всего новогодние каникулы будут продолжаться 11 дней. Им будет предшествовать длинная, шестидневная рабочая неделя, которая начнётся в понедельник, 23 декабря, и завершится в субботу, 28 декабря.

31 декабря выпадает на вторник, поэтому Новый год россияне будут встречать в ночь на среду, а Рождество Христово – во вторник, 7 января.

Первая рабочая неделя 2025 года будет сокращённой, так как выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января.

Ранее сообщалось, что 17 % опрошенных псковичей хотели бы продлить новогодние каникулы: 5 % – от 12 до 13 дней и 12 % – до двух недель.