Стало известно, сколько бобров живёт в Псковской области

18:24, 15 декабря 2024, ПАИ

Более 16,7 тысячи бобров живёт в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

«В 2014 году бобров в Псковской области было 19 200 особей, по состоянию на 1 апреля 2024 года – 16 728 особей. Уровень популяции бобров стабильно высокий», – отметил начальник отдела охраны и использования животного мира комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Павел Андреев.

Напомним, что бобры имеют огромное значение для экосистемы в Псковской области. Их работы способствуют богатству флоры и фауны в окружающих водоёмах. Кроме того, бобры являются пищей для многих хищников, таких как лисы и волки.

Как бобры возводят плотины в Полистовском заповеднике, смотрите здесь. А о встрече с бобрами и об их жизнедеятельности читайте в статье постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.