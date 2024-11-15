Бобры в Полистовском заповеднике активно возводят плотины

23:55, 15 ноября 2024, ПАИ

Экспедицию в северо-западную часть Полистовского заповедника провели государственные инспекторы и научные сотрудники, сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе экспедиционного выезда научным сотрудникам удалось обследовать пространства охраняемой территории, населённой бобрами. Речь идёт о реках Страднице, Осьянке, Полисти. В целом на речные биотопы заповедника приходится более 76 % жилых поселений бобров, отметили специалисты. Предварительные данные позволяют отметить достаточно высокую плотность обитания бобров и преемственность существования известных с 2019–2020 годов поселений.

По словам экспертов, низкий уровень воды бобры смогли компенсировать возведением дополнительных плотин. Особенно это проявилось на реке Осьянке, где в районе деревни Ручьи сооружена из камней и древесины плотина шириной более 20 метров.

«Жизнью бобров на малых реках активно интересуются хищники. Так, на реке Осьянке бобровое поселение внимательно изучал крупный взрослый медведь, участники экспедиции нашли его следы. Напротив, на реке Полисти бобры чувствуют себя в безопасности – отходят от воды на большие расстояния, и очевидных следов присутствия волка или медведя не встречали. Результаты обработки следов встреч животных позволят понять численность и распределение поселений бобров на обследованной территории», – рассказали в Полистовском заповеднике.