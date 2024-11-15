Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бобры в Полистовском заповеднике активно возводят плотины

Экспедицию в северо-западную часть Полистовского заповедника провели государственные инспекторы и научные сотрудники, сообщается в группе «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте».

Бобры в Полистовском заповеднике активно возводят плотины. Фото: группа «Полистовский заповедник» в соцсети «ВКонтакте»

В ходе экспедиционного выезда научным сотрудникам удалось обследовать пространства охраняемой территории, населённой бобрами. Речь идёт о реках Страднице, Осьянке, Полисти. В целом на речные биотопы заповедника приходится более 76 % жилых поселений бобров, отметили специалисты. Предварительные данные позволяют отметить достаточно высокую плотность обитания бобров и преемственность существования известных с 2019–2020 годов поселений.

По словам экспертов, низкий уровень воды бобры смогли компенсировать возведением дополнительных плотин. Особенно это проявилось на реке Осьянке, где в районе деревни Ручьи сооружена из камней и древесины плотина шириной более 20 метров.

«Жизнью бобров на малых реках активно интересуются хищники. Так, на реке Осьянке бобровое поселение внимательно изучал крупный взрослый медведь, участники экспедиции нашли его следы. Напротив, на реке Полисти бобры чувствуют себя в безопасности – отходят от воды на большие расстояния, и очевидных следов присутствия волка или медведя не встречали. Результаты обработки следов встреч животных позволят понять численность и распределение поселений бобров на обследованной территории», – рассказали в Полистовском заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 ноября 2024

В Себежском районе продолжается реконструкция больничного комплекса районной больницы
15 ноября 2024

Бобры в Полистовском заповеднике активно возводят плотины
15 ноября 2024

Устройство инженерных систем и благоустройство территории продолжаются в строящейся школе в Себеже
15 ноября 2024

Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства пристройки в Кузнецовской школе Себежского района
15 ноября 2024

Борис Елкин посоветовал псковичам позаботиться о своём здоровье
15 ноября 2024

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения
15 ноября 2024

Псковичей приглашают на новую программу библиотеатра «Прямая речь»
15 ноября 2024

В Псковской области определили победителей конкурса молодых учёных-химиков

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...