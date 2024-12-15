Каждое второе заявление в ЗАГС подают через «Госуслуги»

22:20, 15 декабря 2024, ПАИ

Каждое второе заявление в ЗАГС подаётся через «Госуслуги», рождение каждого пятого ребёнка и запись в школу каждого второго первоклассника также осуществляется через этот портал. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

Кроме того, Дмитрий Григоренко рассказал, что на «Госуслугах» доступно более 1,5 тысячи услуг, а число пользователей превышает 110 миллионов.

Дмитрий Григоренко добавил, что россияне настолько привыкли к порталу, что иногда больше удивляет отсутствие какой-то услуги на портале, чем её наличие. Также вице-премьер поздравил всех с 15-летием портала.

Напомним, что более 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрировано на портале «Госуслуги».