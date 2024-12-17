Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам из Опочецкого округа

20:27, 17 декабря 2024, ПАИ

Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Опочецкого муниципального округа бойцам, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Ильин в своём телеграм-канале.

Собрать посылку помогли неравнодушные опочане, предприниматели, опочецкие школьники и организации.

«Передали вещи, необходимые нашим бойцам на сегодняшний день, а также новогодние сладкие подарки и фрукты, чтобы наши бойцы смогли почувствовать атмосферу праздника даже вдали от дома, письма с открытками от детей с искренними словами поддержки, средства гигиены, необходимые для комфорта во время службы. Хочу поблагодарить земляков за то, что всеми силами помогают приближать победу», – сказал Юрий Ильин.

Ранее сообщалось, что более десяти тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Псковской области.