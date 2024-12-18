У компании «Шиков Блесков Красотаев», содержащей в Пскове паб, отобрали лицензию на алкоголь
У компании «Шиков Блесков Красотаев», содержащей в Пскове паб, отобрали лицензию на алкоголь. Решение об аннулировании документа принял Арбитражный суд Псковской области.
С этого момента продажа спиртного в пабе на Советской, 60а запрещена.
Ранее сообщалось, что в многофункциональном центре Псковской области имеется возможность по оформлению лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
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