У компании «Шиков Блесков Красотаев», содержащей в Пскове паб, отобрали лицензию на алкоголь

11:38, 18 декабря 2024, ПАИ

У компании «Шиков Блесков Красотаев», содержащей в Пскове паб, отобрали лицензию на алкоголь. Решение об аннулировании документа принял Арбитражный суд Псковской области.

С этого момента продажа спиртного в пабе на Советской, 60а запрещена.

Ранее сообщалось, что в многофункциональном центре Псковской области имеется возможность по оформлению лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.