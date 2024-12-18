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Общество

Более 100 школьных медиацентров функционирует в Псковской области

Более 100 медиацентров функционирует в школах в Псковской области, сообщила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

Более 100 школьных медиацентров работают в Псковской области. Фото: ПАИ

В школах Псковской области одним из активно развивающихся направлений стали медиа. Для более удобного и качественного выполнения задач по части развития этого направления в школах региона стали функционировать медиацентры. «У нас их сейчас более ста. Они находятся под руководством советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Также вместе с Псковским агентством информации мы запланировали ряд мероприятий по активизации обучения детей и советников в этом направлении, потому что это востребовано, интересно и ребятам нравится. Они живут в интернете, и их зачастую надо направлять в правильное русло, чтобы они освещали новости школы, интересные события, а не находились на каких-то некачественных информационных ресурсах», – заметила Юлия Колбасова.

В Псковской области в феврале запланирован медиафорум, на который приедут школьники со всего региона, уточнила спикер. «Мы будем их обучать и делиться опытом. Форматы ещё обсуждаются», – сказала она.

Кроме того, Министерство просвещения России ставит перед сферой образования задачу по развитию школьных медиацентров до 2030 года, пояснил начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский. «Такая работа у нас ведётся. Мы очень гордимся, потому что есть действительно качественные продукты, которые готовят ребята. Хочу сказать слова благодарности советникам, что они очень активно подходят к этому направлению. Очень активно включились в работу совместно со СМИ, партнёрами. Школы приобретают оборудование, чтобы продукт был качественным. Надеюсь, что мы будет продолжать работу в этом русле. Форум, который запланирован на февраль, совместно с советниками по воспитанию станет ещё одним толчком для развития данного направления», – резюмировал Ниневский.

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