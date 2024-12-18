Реализацию Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

11:35, 18 декабря 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 18 декабря.

О целях, задачах и итогах проекта рассказывают начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский, главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Росдетцентра, региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова, директор гимназии № 29, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями гуманитарного лицея Пскова Виктория Лубягина и кандидат исторических наук, доцент, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.