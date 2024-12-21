Александр Малькевич поздравил псковичей с наступающим Новым годом

12:04, 19 декабря 2024, ПАИ

С наступающим Новым годом поздравил псковичей журналист, военный корреспондент, кавалер ордена Мужества, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, заслуженный работник средств массовой информации Псковской области Александр Малькевич перед программой «Итоги года с Владимиром Путиным» сегодня, 19 декабря.

«Как заслуженный работник СМИ Псковской области и как человек, который искренне любит Псков, передаю привет Псковскому региону. Я действительного грущу, что в этом году мне не удалось побывать на V Псковском международном медиафоруме. Надеюсь, что в следующем году получится. Мне есть о чём поговорить с коллегами, что рассказать студентам, и просто хочется увидеть любимую землю. Всех с наступающим Новым годом и желаю нашей общей Победы!» – отметил Александр Малькевич.

Напомним, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в прямом эфире сегодня в 12:00. В этом году большая пресс-конференция главы государства будет совмещена с прямой линией.

Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на официальных ресурсах https://moskva-putinu.ru.

Добавим, что журналисты Псковской области традиционно примут участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».

Отметим, что в 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более 2 млн вопросов.