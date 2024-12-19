Итоги года сегодня подведёт Владимир Путин
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» стартует в прямом эфире сегодня в 12:00. В этом году большая пресс-конференция главы государства будет совмещена с прямой линией.
По данным на вечер 18 декабря, главе государства поступило свыше 1,8 миллиона обращений. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году основными темами обращений являются спецоперация и здравоохранение. Также на повестке дня находятся вопросы экономики и транспортной инфраструктуры.
Тремя наиболее активными федеральными округами являются Центральный, Северо-Западный и Южный. Также значительное количество обращений на прямую линию президента поступает из новых регионов России, пишет РИА Новости.
Следить за трансляцией можно будет в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на сайте moskva-putinu.ru.
Добавим, что журналисты Псковской области традиционно примут участие в общении представителей СМИ с президентом. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».
Отметим, что в 2023 году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан поступило более двух миллионов вопросов.
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