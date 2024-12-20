Зарплаты в России в этом году выросли на 9% в реальном выражении – Путин

12:40, 19 декабря 2024, ПАИ

Зарплаты в России в этом году выросли на 9 % в реальном выражении, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

При этом на рекордно низком уровне в настоящее время находится безработица. По словам главы государства, речь идёт о 2,3 %.

Напомним, что по оценке за январь – сентябрь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области составила 52 371 рубль, что на 21,6 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. В реальном выражении в Псковской области рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,2 %.