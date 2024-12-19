Самые подорожавшие овощи и фрукты назвали в Псковской области

13:33, 19 декабря 2024, ПАИ

Самые подорожавшие фрукты и овощи с 9 по 16 декабря в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Вот уже седьмую неделю некоторые из овощей показывают наибольшее подорожание в цене. Свежие огурцы продолжают занимать лидирующую позицию по высокому ценнику, они подорожали на 10,15 %. Картофель вырос в цене на 6,58 %, капуста белокочанная свежая – на 4,47 %, свёкла столовая – на 3,72 %, морковь – на 2,04 % и свежие помидоры – на 1,72 %.

Ценник на фрукты также повысился. Яблоки возросли в цене на 5,45 %, а бананы – на 1,6 %.

Ранее псковичам рассказали, что 800–1000 граммов фруктов и овощей в дневном рационе помогут снизить риск инфаркта и инсульта.