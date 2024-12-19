Армен Мнацаканян – о принятом на 2025 год бюджете: Самое главное, что он сбалансированный

15:35, 19 декабря 2024, ПАИ

Принятый бюджет на 2025 и плановые 2026–2027 годы является сбалансированным по различным сферам. Об этом заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Важно отметить, что над бюджетом работали все фракции. Проходили и фракционные встречи с губернатором. Самое главное, что бюджет сбалансированный. Несмотря на сложности, у нас идёт развитие по всем отраслям: и строительство школ и больниц, и ремонт дорог», – отметил Армен Мнацаканян.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в регионе по социальному блоку будет предусмотрено 6,4 млрд рублей.

«Если говорить насчёт цифр, то можно сказать, что они ожидаемые, но, как сказал губернатор, мы будем ждать того момента, когда мы сможем поменять цифры в сторону повышения», – подчеркнул Армен Мнацаканян и добавил, что в России, в том числе и в Псковской области, в будущем году будут продолжать реализацию президентских национальных проектов.

«Считаю, что и согласительная комиссия, и губернаторская команда, и мы, депутаты, отработали вопрос бюджета на «хорошо». Нам нужно начинать год с реальных цифр, чтобы мы потом ни на секунду не останавливались», – сказал Армен Мнацаканян.

Также бюджетом предусмотрены решения вопросов в муниципалитетах области, добавил он. «Хочу особенно подчеркнуть – у муниципалитетов есть много возможностей для участия в проектах и конкурсах. Сегодня и губернатор об этом говорил. Например, инструмент ТОС, которому мы увеличили финансирование», – заключил Армен Мнацаканян.