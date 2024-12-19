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Культура

Поэт Сергей Бурыкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

Писатель и поэт Сергей Бурыкин стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 19 декабря.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • творческий путеводитель по Псковской области создал Сергей Бурыкин;
  • любовь к Родине является главной мыслью, которая вложена в основу творчества поэта;
  • «Я не могу в одном стихотворении рассказать обо всех достопримечательностях района. Нужно зажечь интерес у читателя, дать ему «затравочку», чтобы он завёлся, восхитился и подумал: «Ой, как интересно, я этого не знал», – заметил Сергей Бурыкин;
  • выставка музыкальных инструментов и национальных костюмов разных стран работает в Порховском краеведческом музее;
  • выставку постарались сделать интерактивной, чтобы люди могли потрогать всё своими руками.

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