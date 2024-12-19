Поэт Сергей Бурыкин стал гостем «Серебряного дождя». Главное

19:13, 19 декабря 2024, ПАИ

Писатель и поэт Сергей Бурыкин стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 19 декабря.

Главное из эфира: