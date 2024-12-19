Выставка музыкальных инструментов и национальных костюмов из разных стран работает в Порхове

18:28, 19 декабря 2024, ПАИ

Выставка музыкальных инструментов и национальных костюмов из разных стран работает в Порховском краеведческом музее, рассказал писатель, поэт Сергей Бурыкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 19 декабря.

«Каждый путешественник чем-то увлекается: кто-то собирает марки, кто-то монеты, а я собираю музыкальные инструменты. У меня не квартира, а склад музыкальных инструментов. Я со всего света привожу музыкальные инструменты. Один из проектов мы реализовали в Порховском районе. Я передал в Порховский краеведческий музей свою коллекцию, теперь она там выставлена», – сказал он.

Помимо музыкальных инструментов, на выставке представлена национальная одежда разных стран, уточнил Сергей Бурыкин.

Выставку постарались сделать интерактивной, чтобы люди могли потрогать всё своими руками, отметил гость эфира.

Экспозиция была открыта на День города Порхова и сейчас коллекция экспонатов пополнилась. «Надеемся, что мы ещё расширим выставку и покажем её более богато», – заключил он.