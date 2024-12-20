YouTube теперь не работает и с мобильным интернетом

08:15, 20 декабря 2024, ПАИ

Пользователи видеохостинга YouTube в России сообщили о возникновении проблем при воспроизведении видео на сетях мобильных операторов, пишет «Коммерсантъ».

Загрузка видео на YouTube с мобильной сети стала либо не доступна, либо происходит очень медленно. Ранее подобные проблемы возникали только при воспроизведении видео через WiFi.

В конце июля работу YouTube в России начали замедлять. В Госдуме причиной называли нарушение российского законодательства со стороны видеохостинга. Президент Владимир Путин во время «Итогов года» заявил, что в ситуации с YouTube больше вопросов к самой платформе, а не к властям России.