Путин рассказал о пользе от замедления YouTube

15:13, 19 декабря 2024, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос блогера Влада Бумаги во время прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, рассказал о пользе от замедления YouTube.

«Как у нас говорят, свято место пусто не бывает. VK, Rutube, Telegram развиваются», – перечислил Путин.

Он также подчеркнул, что в вопросе замедления YouTube больше вопросов к стороне YouTube, чем к российской стороне. «Когда Google создавал свою сеть, он создал дочерние компании в России. Он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить ограничения, Google сократил их финансирование и поставки техники, создав для себя проблемы. Во-вторых, они должны соблюдать наши законы, не должны допускать злоупотреблений, чтобы достигать политические цели своих правительств», – сказал президент России.

Роскомнадзор, напомним, приступил к замедлению YouTube в России в августе. С этого момента видеоролики на платформе смотреть не представляется возможным.

Отметим, что журналисты Псковской области традиционно принимают участие в общении представителей СМИ с президентом России. В этом году в пресс-конференции участвуют корреспонденты Псковского агентства информации, телеканала «Первый Псковский» и районного издания «Пламя».