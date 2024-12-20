В псковском аэропорту новогоднюю ёлку украсили игрушками, изготовленными местными мастерами

10:44, 20 декабря 2024, ПАИ

В псковском аэропорту новогоднюю ёлку украсили игрушками, изготовленными мастерами Псковской области, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области



Фото: официальный Telegram-канал Псковской области















В изготовлении игрушек принял участие 21 мастер из 10 муниципальных образований региона. Это художники-любители, участники кружков и студий, работающих на базе культурно-досуговых учреждений, индивидуальные предприниматели и организации, занимающиеся выпуском сувенирной продукции.

Изделия выполнены в разных техниках: роспись по дереву, традиционная вышивка, ватная игрушка, вязание крючком, декупаж, аппликация.

Акцию «Ёлка княгини Ольги» организовал Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета по культуре. «Ёлочка-красавица теперь встречает гостей и жителей региона в нашем аэропорту», – отметили в Telegram-канале.

Напомним, что традиционно в России проводят благотворительную акцию «Ёлка желаний». Каждый желающий может исполнить мечту детей, которые нуждаются в особой поддержке. На сайте можно выбрать шарик с мечтой ребёнка: красные – простые желания, синие – потребуют некоторых затрат и белые – самые сложные, но возможные для исполнения желания.