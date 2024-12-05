Губернатор пригласил жителей Псковской области принять участие в акции «Ёлка желаний»

15:18, 05 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале пригласил жителей Псковской области принять участие в акции «Ёлка желаний».

«У нас уже сложилась замечательная и очень трогательная новогодняя традиция – в преддверии праздника проводить благотворительную акцию «Ёлка желаний». Приглашаю всех желающих принять в ней участие и исполнить заветную мечту ребят, которые нуждаются в нашей поддержке», – написал глава региона.

Правила акции те же. Все желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru, где можно выбрать шарик с мечтой. Красные – самые простые, синие потребуют определенных затрат и усилий. Белые шары – с желаниями, которые исполнить будет совсем не просто, но всё равно возможно.

Все материальные мечты – конкретные подарки – должны быть исполнены до 26 декабря, нематериальные – это экскурсии в другие города, посещение концертов, курсы – до 28 февраля.

«Новый год – время, когда все особенно ждут чудо. Верю, что среди нас много добрых волшебников, которые готовы осуществить детские мечты. Давайте вместе приумножать добро и делать мир вокруг чуточку лучше», – обратился Михаил Ведерников к псковичам.