О зимних травмах рассказала детский хирург Анна Бондаренко в программе «Анамнез». Главное
О зимних травмах рассказала детский хирург Анна Бондаренко в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное:
- Чаще всего травмы дети получают летом и зимой, их примерно 60 процентов от общего числа. Остальные — в межсезонье.
- В прошлом году зафиксировано около 12 тысяч детских травм.
- Самый опасный зимний «транспорт» - ватрушки (особенно сильно надутые) и сноуборды.
- Чаще всего неудачное катание с горок заканчивается черепно-мозговыми травами, компрессионным переломом позвоночника, травмами живота и ушибами.
- С началом сезона гололеда на 20% увеличилось количество обращений в Детскую областную больницу.
- При переломах позвоночника основные симптомы — боль в спине, затрудненное дыхание. Ребенка нельзя шевелить, до приезда медиков оставляем на твердой поверхности.
- Самые тяжелые повреждения детям наносят петарды, которые взрываются в руках. Прогнозировать восстановление после таких травм особенно затруднительно.
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О зимних травмах рассказала детский хирург Анна Бондаренко в программе «Анамнез». Главное