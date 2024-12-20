О зимних травмах рассказала детский хирург Анна Бондаренко в программе «Анамнез». Главное

16:53, 20 декабря 2024, ПАИ

О зимних травмах рассказала детский хирург Анна Бондаренко в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное:

- Чаще всего травмы дети получают летом и зимой, их примерно 60 процентов от общего числа. Остальные — в межсезонье.

- В прошлом году зафиксировано около 12 тысяч детских травм.

- Самый опасный зимний «транспорт» - ватрушки (особенно сильно надутые) и сноуборды.

- Чаще всего неудачное катание с горок заканчивается черепно-мозговыми травами, компрессионным переломом позвоночника, травмами живота и ушибами.

- С началом сезона гололеда на 20% увеличилось количество обращений в Детскую областную больницу.

- При переломах позвоночника основные симптомы — боль в спине, затрудненное дыхание. Ребенка нельзя шевелить, до приезда медиков оставляем на твердой поверхности.

- Самые тяжелые повреждения детям наносят петарды, которые взрываются в руках. Прогнозировать восстановление после таких травм особенно затруднительно.