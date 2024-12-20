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Общество

80-летний юбилей отмечает псковская вечерняя школа № 1

В вечерней школе № 1 в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 80-летнему юбилею учреждения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

На мероприятии присутствовали не только нынешние сотрудники, но и ветераны, чьи усилия способствовали становлению школы в первые годы её существования. Начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев поздравил коллектив учреждения и выразил всем благодарность.

«Хочу пожелать вам дальнейшего роста и продвижения вперёд! Вы уникальны потому, что не только предоставляете возможность получения образования каждому, кто к вам обращается, но и выполняете важную социальную миссию – помогаете детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, развиваться, идти вперёд и добиваться своих целей», – отметил он.

Напомним, что вечерняя школа появилась в Пскове в 1944 году и начала работать для тех, кто не успел получить образование и был вынужден работать.

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