Газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района

19:44, 20 декабря 2024, ПАИ

Внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новые сети протяжённостью 1,5 километра создали возможность для подключения 28 домовладений.

«К настоящему времени от жителей Ветошки принято 15 заявок. По всем заключены договоры. Продолжается подготовка домовладений деревни к приёму газа», – отметил Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.