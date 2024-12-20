Газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района
Внутрипоселковый газопровод построили в деревне Ветошка Псковского района, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организацией АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Новые сети протяжённостью 1,5 километра создали возможность для подключения 28 домовладений.
«К настоящему времени от жителей Ветошки принято 15 заявок. По всем заключены договоры. Продолжается подготовка домовладений деревни к приёму газа», – отметил Антон Дымов.
Ранее сообщалось, что газопроводы общей протяжённостью 6,7 километра для догазификации микрорайонов Поклонная Горка и Учхоз ввели в эксплуатацию в Пскове.
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