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Общество

Количество ТОС в Пскове выросло в пять раз

Вклад территориальных общественных самоуправлений в развитие Пскова отметил глава города Борис Елкин в рамках «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Глава Пскова Борис Елкин. Фото: ПАИ

«О ТОС неоднократно говорил Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ]. За последнее время у нас в пять раз увеличилось количество ТОС, если не больше. Это действительно существенный рост», – отметил Борис Елкин.

Жители благодаря ТОС могут реализовывать свои проекты, подчеркнул он. «В этом году у нас не один, а несколько участников победило в областном конкурсе. И большинство проектов уже реализовано. Есть ещё и наш городской конкурс, который мы тоже ежегодно проводим. В следующем году будем вносить в бюджет дополнительные средства на увеличение, потому как количество ТОС увеличилось. И самое главное, что люди в это верят, верят нам и видят результат», – сказал глава города.

ТОС реализуют самые разные проекты: установка видеонаблюдения, шлагбаумов, детских или спортивных площадок, добавил он.

В одном из дворов Пскова в этом году благодаря ТОС появилась спортивная площадка. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Есть некоторые ТОС, которые уже не первый год участвуют и делают одну территорию постепенно, из года в год подавая новые заявки. В этом году почти все заявки, за исключением нескольких, были удовлетворены. Стоит отметить по тем, которые не были удовлетворены: это не значит, что на этой территории ничего не было сделано, просто подавали несколько заявок и ряд из них не подходил под критерии отбора. Однако мы на будущее дали рекомендации, как лучше поступить, чтобы в следующий раз точно пройти», – сказал Борис Елкин.

В завершение он выразил уверенность в том, что именно благодаря ТОС территории города будут развиваться и улучшаться. «И самое главное, что в этом принимают участие непосредственно наши жители, а это вдвойне ценно», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что финансирование проектов ТОС планируют увеличить в Псковской области.

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